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20.08.2026 06:37:00
CSR A: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
CSR A hat am 19.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.16 CNY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte CSR A ein EPS von 0.150 CNY je Aktie vermeldet.
CSR A hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 77.86 Milliarden CNY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 9.53 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 71.09 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.ch
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