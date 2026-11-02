CSR A legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

CSR A präsentierte in der am 30.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

CSR A hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0.08 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0.090 CNY je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite hat CSR A im vergangenen Quartal 63.00 Milliarden CNY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 1.72 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte CSR A 64.11 Milliarden CNY umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch