Csquare verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Csquare lud am 09.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0.29 USD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Csquare ebenfalls 0.290 USD je Aktie eingebüsst.

Beim Umsatz wurden 240.8 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahreszeitraum betrug der Umsatz des Unternehmens ebenfalls 240.8 Millionen USD.

Redaktion finanzen.ch