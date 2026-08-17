CSP stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

CSP hat am 14.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

CSP hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0.09 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0.030 USD je Aktie gewesen.

CSP hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 14.4 Millionen USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 6.80 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 15.5 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch