CSL-Immobilien-CEO Yonas Mulugeta tritt zurück

Zürich (awp) - Yonas Mulugeta tritt per 30. September als CEO von CSL Immobilien zurück. Er habe das Unternehmen in den letzten 23 Jahren, insbesondere in den letzten 15 Jahren als CEO, entscheidend geprägt, teilte dieses am Montag mit.

Mulugeta habe CSL Immobilien durch die Erschliessung neuer Märkte und Kundenbeziehungen zum Erfolg geführt und die Marke in der Branche etabliert. Das Unternehmen habe bereits mit der Suche nach einer geeigneten Nachfolge begonnen, hiess es weiter.

Die Firma CSL Immobilien gehört seit 2018 der Migros Bank.

