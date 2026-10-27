|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
27.10.2026 07:03:15
CSL FY26 Net Profit After Tax Down 3%; Reaffirms FY27 Outlook
(RTTNews) - CSL Ltd. (CMXHF.PK, CSL.AX, CSLLY) Tuesday said that its underlying net profit after tax or NPAT, was $2.8 billion in fiscal 2026, down 3 percent from a year ago. On a reported basis, net loss after tax came in at $2.6 billion during the year.
The Australian biotechnology company's underlying net profit after tax before amortisation was $3.1 billion in the given year, down 2 percent. CSL said that group revenue fell 1.0 percent to $15.8 billion in fiscal 2026.
Looking ahead, in fiscal 2027, the company said that group revenue is expected to be broadly in line with fiscal 2026, while underlying NPAT is forecast to increase by approximately 5 percent on a constant-currency basis.
On the ASX, CSL.AX ended Monday's trading at A$196.78, up $1.64 or 0.84 percent.
Trading Signals: DKSH - Mit Rückenwind in neue Höhen
Bei DKSH läuft es rund: Das operative Geschäft wächst, eine strategisch wichtige Übernahme eröffnet neue Perspektiven und die Aktie klettert auf ein Drei-Jahres-Hoch. Auch charttechnisch ist der Weg nach oben noch nicht ausgereizt.Weiterlesen!
Nachrichten zu CSL Ltd (spons. ADRs)
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu CSL Ltd (spons. ADRs)
Orion, ABB und Euronext: Zahlen, Risiken und Kursbewegungen – BX Morningcall mit François Bloch
Orion, ABB und Euronext stehen im Mittelpunkt dieses BX Morningcalls. Olivia Hähnel (BX Swiss) und François Bloch (Investment-Stratege) ordnen Kennzahlen, Kursbewegungen, Dividendenentwicklungen und unternehmensspezifischen Risiken der Aktien: Orion, ABB und Euronext ein.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerZahlenflut: Börsen in Fernost uneinheitlich
Asiens Börsen weisen am Dienstag unterschiedliche Vorzeichen aus.