CSC Financial gewährte Anlegern Blick in die Bücher

CSC Financial liess sich am 18.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat CSC Financial die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0.59 HKD, nach 0.370 HKD im Vorjahresvergleich.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 4.98 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 8.68 Milliarden HKD umgesetzt, gegenüber 8.27 Milliarden HKD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch