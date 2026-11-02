CSC Financial: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

CSC Financial hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 30.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Das EPS lag bei 0.47 HKD. Im letzten Jahr hatte CSC Financial einen Gewinn von 0.360 HKD je Aktie eingefahren.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 12.17 Milliarden HKD vermeldet – das entspricht einem Plus von 23.26 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9.87 Milliarden HKD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch