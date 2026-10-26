CSB Bank stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

CSB Bank stellte am 23.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 10.53 INR. Im Vorjahresviertel hatte CSB Bank 9.24 INR je Aktie erwirtschaftet.

Im abgelaufenen Quartal hat CSB Bank 16.12 Milliarden INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 10.57 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 14.58 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch