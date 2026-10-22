CSB Bancorp legte Quartalsergebnis vor

CSB Bancorp stellte am 20.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1.90 USD gegenüber 1.57 USD im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite standen 18.5 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 16.6 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch