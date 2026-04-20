Csb Bancorp Inc. Q1 Profit Rises

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Top-Aktien unter Druck – jetzt Chancen für langfristige Anleger? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

Diese Aktien & Themen stehen im Fokus:

Tech-Giganten unter Druck

– Microsoft: Rücksetzer trotz starker Marktposition – Chance durch niedrigere Bewertung?

– SAP: KI als Risiko für das Geschäftsmodell?

– Oracle: Deutlicher Kursverlust bei gleichzeitig attraktiver Bewertung

– Meta Platforms: Hohe KI-Investitionen & neue Monetarisierungsmöglichkeiten (z. B. WhatsApp)

️ Konsum & Marken unter Druck

– Nike: Sinkende Nachfrage, steigende Konkurrenz aber starke Marke

– Amazon: Hohe Investitionen drücken Gewinne langfristig trotzdem spannend?

Weitere Value-Kandidaten

– PayPal: Stark gefallen – Turnaround möglich?

– Constellation Software: Hidden Champion mit einzigartigem Geschäftsmodell

Das grosse Thema:

Viele dieser Unternehmen investieren massiv in KI, Cloud und Zukunftstechnologien, was kurzfristig die Gewinne belastet, aber langfristig enorme Chancen bieten kann.

https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/

Top-Aktien unter Druck – jetzt Chancen für langfristige Anleger? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer