CSAM Health Group AS Registered: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

CSAM Health Group AS Registered hat am 27.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS lag bei 0.02 NOK. Im letzten Jahr hatte CSAM Health Group AS Registered einen Gewinn von -0.170 NOK je Aktie eingefahren.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 4.68 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 126.7 Millionen NOK umgesetzt, gegenüber 121.1 Millionen NOK im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch