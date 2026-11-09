CS Wind gewährte Anlegern Blick in die Bücher

CS Wind lud am 06.11.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

In Sachen EPS wurden 1110.47 KRW je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte CS Wind 1350.00 KRW je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite standen 677.51 Milliarden KRW in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 570.96 Milliarden KRW umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch