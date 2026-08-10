CS Wind: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

CS Wind hat am 07.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1413.09 KRW ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 920.00 KRW erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 10.56 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 620.81 Milliarden KRW generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 686.40 Milliarden KRW ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch