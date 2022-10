CS will Verbriefungsgeschäft an Konsortium um Apollo verkaufen - CSFB lebt auf

Zürich (awp) - Im Rahmen ihres strategischen Umbaus will die Credit Suisse ihre Einheit für Verbriefungen (Securitized Products Group, SPG) bzw. einen "wesentlichen Teil" davon an eine Investorengruppe um Apollo Global Management verkaufen. Die CS habe dazu eine Rahmen- und Exklusivitätsvereinbarung abgeschlossen, teilte sie am Donnerstag mit. Die zweitgrösste Schweizer Bank hat in diesem Bereich eine gute Position, er braucht aber sehr viel Kapital.

Im Rahmen der vorgeschlagenen Transaktion würden von Apollo und der Fondsgesellschaft Pimco verwaltete Anlagevehikel den Grossteil der SPG-Vermögenswerte und andere damit verbundene Finanzierungsgeschäfte von der CS erwerben und eine Vereinbarung zur Anlageverwaltung abschliessen. Die neuen Besitzer würden dann die verbleibenden Vermögenswerte im Namen der Credit Suisse verwalten, das SPG-Team für die neue Plattform einstellen und bestimmte fortlaufende Dienstleistungen von der Credit Suisse zur Kundenpflege erhalten, wie es weiter heisst.

Ausserdem lässt die CS einen alten Namen wieder aufleben - Credit Suisse First Boston oder kurz CSFB. Die Kapitalmarkt- und Beratungsaktivitäten der jetzigen Investment Bank sollen laut der heutigen Mitteilung nach einer Übergangsphase in diese neue CSFB mit Sitz in New York übergehen. Diese soll eine Firma mit einer "partnerschaftlichen Kultur" werden und "wettbewerbsfähig und attraktiv für Ankerinvestoren, Mitarbeiter und unternehmerische Kunden" sein, heisst es. Die künftige CSFB solle Kapital von Dritten anziehen und eine langfristige Partnerschaft mit der neuen Credit Suisse eingehen.

