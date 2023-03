CS- und UBS-Aktien legen zu: Finanzexperte kritisiert Kommunikationsstrategie bei CS-Drama - Rettungsschirm für CS-Personal gefordert - Bankiersvereinigung stützt Notrettung

Ein Bank-Run lasse sich nur durch einen "kommunikativen Knall" stoppen, sagt Wirtschaftsprofessor Thorsten Hens der "NZZ".

"Als der Bundesrat und das Parlament die 'Too big to fail'-Regulierung konzipierten, unterschätzten sie völlig, dass die Kunden und Anleger während eines Bank-Runs nicht auf rechtliche Finessen achten würden", erklärt Thorsten Hens, der Experte auf dem Gebiet der Verhaltensökonomie an der Universität Zürich in einem Interview der "Neuen Zürcher Zeitung" vom Dienstag.

Natürlich habe die Regulierung vorgesehen, dass die Behörden im Fall eines Bankenkollapses das systemrelevante Schweizer Geschäft retten und den internationalen Teil abwickeln oder verkaufen würden. "Aber der Bankkunde, der ein Konto in der Schweiz hat, macht keine solchen feinen Differenzierungen. Er zieht sein Geld ab."

Der Bundesrat und das Parlament hätten bei der Konzipierung der Regulierung die Psychologie der Märkte nicht verstanden. "Es war ein Fehler, den Märkten Rationalität in Krisenzeiten zu unterstellen."

Der Wirtschaftsexperte kritisiert zudem die Kommunikationsstrategie der Behörden in der Krisensituation. "Ein Bank-Run lässt sich nur durch einen kommunikativen Knall stoppen." Die Behörden hätten in der vergangenen Woche "viel zu spezifisch" informiert. Die Liquiditätshilfe der Nationalbank hätte bei weitem nicht gereicht.

"Ein Bundesratsmitglied oder der Nationalbankpräsident hätte hinstehen und sagen müssen: Die CS ist 'too big to fail'. Wir werden alles tun, um die CS zu retten. Die Einlagen sind sicher," betont Wirtschaftsprofessor Hens. Ein kurzer Satz hätte gereicht.

"So wie das Mario Draghi, der ehemalige Präsident der Europäischen Zentralbank, 2012 während der Euro-Krise getan hatte. Er sagte damals, die EZB werde alles tun, um die Krise einzudämmen. 'Whatever it takes', das hat funktioniert, heute spricht man vom 'Draghi-Effekt'". Auch im Fall CS hätte es eine solche Aussage gebraucht.

Bankenpersonalverband fordert Rettungsschirm für CS-Personal

Für das Personal der Credit Suisse (CS) und der UBS braucht es nach Ansicht des Schweizerischen Bankenpersonalverbands (SBPV) jetzt einen Rettungsschirm. Eine Task Force soll diesen so rasch wie möglich aufspannen.

Wie der SBPV am Dienstag in Bern vor den Medien bekanntgab, gibt es zu dieser bereits am Sonntag erhobenen Forderung positive Rückmeldungen. Noch vor Ende Monat möchte der SBPV in dieser Arbeitsgruppe mit der Arbeit beginnen. Auch die UBS solle mitmachen.

Der Rettungsschirm soll dazu führen, dass bis Ende Jahr keine Kündigungen ausgesprochen werden. Nicht verhinderbare Kündigungen seien anschliessend im Rahmen der Sozialplans abzuwickeln. Einen besonderen und verstärkten Kündigungsschutz brauche es für Angestellte ab 55 Jahren, für welche die Stellensuche besonders schwierig sei.

Schliesslich müssten die "bewährten Sozialpläne" bei UBS und CS erweitert werden.

Bankiervereinigung stellt sich hinter Lösung der CS-Krise

Die Schweizerische Bankiervereinigung stellt sich hinter die Übernahme der Credit Suisse durch die UBS. Es sei die beste Lösung zur raschen Wiederherstellung des verlorengegangenen Vertrauens, sagte SBVg-Präsident Marcel Rohner am Dienstag vor den Medien.

Die Alternative zum Verkauf der schwer angeschlagenen Bank an die grössere UBS wäre eine Abwicklung der Credit Suisse nach den Regeln des "Too big to fail"-Regimes, erklärte Rohner an der Jahresmedienkonferenz des Branchenverbands. Die getroffene Entscheidung sei schlussendlich zum Wohl des Finanzplatzes Schweiz erfolgt, gab er sich überzeugt.

Rohner verteidigte die seit der Finanzkrise von 2008 eingeführten Regulierungen für systemrelevante Banken, die in der Folge der Ereignisse um die CS in die Kritik geraten sind. Die "Too big to fail"-Regulierung habe die Voraussetzungen für die nun getroffene Lösung für die CS-Krise erst geschaffen, gab er sich überzeugt.

Allerdings sei auch er von der Geschwindigkeit der CS-Krise überrascht gewesen, räumte Rohner ein. Die Ereignisse hätten sich zum einen wegen der Probleme der Credit Suisse, zum anderen aber auch wegen der Situation einer bis anhin relativ unbekannten Bank in den USA zuletzt überschlagen.

Die CS-Aktie zeigt sich im SIX-Handel zeitweise 0,41 Prozent höher bei 0,82 CHF, für die UBS-Aktie geht es zeitweise 4,01 Prozent höher auf 18,02 CHF-

