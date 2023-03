CS- und UBS-Aktien in Grün: Finanzexperte kritisiert Kommunikationsstrategie - Rettungsschirm für CS-Personal gefordert - Bankiersvereinigung stützt Notrettung

Ein Bank-Run lasse sich nur durch einen "kommunikativen Knall" stoppen, sagt Wirtschaftsprofessor Thorsten Hens der "NZZ".

"Als der Bundesrat und das Parlament die 'Too big to fail'-Regulierung konzipierten, unterschätzten sie völlig, dass die Kunden und Anleger während eines Bank-Runs nicht auf rechtliche Finessen achten würden", erklärt Thorsten Hens, der Experte auf dem Gebiet der Verhaltensökonomie an der Universität Zürich in einem Interview der "Neuen Zürcher Zeitung" vom Dienstag.

Natürlich habe die Regulierung vorgesehen, dass die Behörden im Fall eines Bankenkollapses das systemrelevante Schweizer Geschäft retten und den internationalen Teil abwickeln oder verkaufen würden. "Aber der Bankkunde, der ein Konto in der Schweiz hat, macht keine solchen feinen Differenzierungen. Er zieht sein Geld ab."

Der Bundesrat und das Parlament hätten bei der Konzipierung der Regulierung die Psychologie der Märkte nicht verstanden. "Es war ein Fehler, den Märkten Rationalität in Krisenzeiten zu unterstellen."

Der Wirtschaftsexperte kritisiert zudem die Kommunikationsstrategie der Behörden in der Krisensituation. "Ein Bank-Run lässt sich nur durch einen kommunikativen Knall stoppen." Die Behörden hätten in der vergangenen Woche "viel zu spezifisch" informiert. Die Liquiditätshilfe der Nationalbank hätte bei weitem nicht gereicht.

"Ein Bundesratsmitglied oder der Nationalbankpräsident hätte hinstehen und sagen müssen: Die CS ist 'too big to fail'. Wir werden alles tun, um die CS zu retten. Die Einlagen sind sicher," betont Wirtschaftsprofessor Hens. Ein kurzer Satz hätte gereicht.

"So wie das Mario Draghi, der ehemalige Präsident der Europäischen Zentralbank, 2012 während der Euro-Krise getan hatte. Er sagte damals, die EZB werde alles tun, um die Krise einzudämmen. 'Whatever it takes', das hat funktioniert, heute spricht man vom 'Draghi-Effekt'". Auch im Fall CS hätte es eine solche Aussage gebraucht.

Kündigungsschutz für CS- und UBS-Personal bis Ende Jahr gefordert

Im Zuge der Fusion von UBS und Credit Suisse sollen bis Ende Jahr keine Kündigungen ausgesprochen werden. Das fordern der Schweizer Bankpersonalverband (SBPV) und der Schweizer Gewerkschaftsbund (SGB).

Falls es ab 2024 zu Kündigungen komme, müssten diese auf ein Minimum begrenzt werden, sagte die SBPV-Spitze an einer gemeinsamen Medienkonferenz mit dem SGB am Dienstag in Bern. Für über 55-Jährige brauche es einen besonderen und verstärkten Kündigungsschutz.

Die bestehenden Sozialpläne bei CS und UBS seien bisher ein gutes Instrument gewesen für Umstrukturierungen. Doch nun wehe der grösste Sturm in der Schweizer Bankbranche seit der Finanzkrise. Es gehe um fast 40'000 Arbeitsplätze von CS und UBS in der Schweiz. Deshalb müssten diese bewährten Sozialpläne ausgedehnt werden.

Wo ein Stellenabbau nicht vermieden oder durch Frühpensionierungen vollzogen werden könne, brauche es "Efforts" von CS und UBS. Dies im Sinn beispielsweise von "grosszügigen Umschulungen".

SBPV-Geschäftsführerin Natalia Ferrara forderte auch, die Milliardengarantien des Bunds sollten an Bedingungen zugunsten der Angestellten geknüpft werden. Der Bund solle sich direkt an den Kosten beteiligen. Eine Bank-Rettung müsse auch Arbeitsplatz-Rettung heissen.

Es gelte, nun auch von den Arbeitnehmern zu sprechen, sagte SBPV-Präsident Michael von Felten. Die beruflichen Existenzen sehr vieler Menschen stünden auf dem Spiel. Auch in der UBS sei die Verunsicherung seit Sonntag gross.

Task Force soll rasch beginnen

Für den SBPV und den SGB braucht es jetzt eine Task Force der Sozialpartner, welche angesichts nicht mehr ausreichender Sozialpläne einen "Rettungsschirm für das Personal" ausarbeitet. Bereits vor Ende Monat möchte der Bankpersonalverband mit den Arbeiten in dieser Gruppe beginnen. Die UBS solle mitmachen.

Bereits am Sonntag hatten der Verband und der Gewerkschaftsbund eine solche Task Force gefordert. Wie Ferrara am Dienstag sagte, begrüsst der Verband Arbeitgeber Banken diese Forderung. Dieser Verband vertritt die Arbeitgeberinteressen der Banken und Finanzdienstleister in der Schweiz.

Der Geschäftsführer dieses Verbands, Balz Stückelberger, bestätigte auf Anfrage, bei Gesprächen mitwirken zu wollen. "Ob diese aus aktuellem Anlass Taskforce genannt werden, steht für uns nicht im Vordergrund". Wichtig sei, dass in der Bankbranche eine gut funktionierende Sozialpartnerschaft gepflegt werde.

Eine Task Force stelle einen "strukturierten Raum" für Verhandlungen dar, sagte SGB-Präsident Pierre-Yves Maillard.

"Konsequente Aufarbeitung" gefordert

Der SGB fordert im Weiteren eine konsequente Aufarbeitung des Geschehenen und die Abschaffung des risikotreibenden Bonuslohnsystems. Ferrara wandte sich aber dagegen, sämtlichen Bankangestellten die Boni zu streichen.

Sie und auch SGB-Chefökonom Daniel Lampart sagten, für viele Bankangestellte hätten Boni den Charakter von 13. Monatslöhnen. Das sei vielen nicht bekannt. In der Bankbranche gebe es ohnehin "Riesenunterschiede" bei den Löhnen, so Ferrara. Der SBPV stehe nicht fürs Top-Management, sondern für die vielen Angestellten, welche nun Sicherheit brauchten, so von Felten.

Bankiervereinigung stellt sich hinter Lösung der CS-Krise

Die Schweizerische Bankiervereinigung stellt sich hinter die Übernahme der Credit Suisse durch die UBS. Es sei die beste Lösung zur raschen Wiederherstellung des verlorengegangenen Vertrauens, sagte SBVg-Präsident Marcel Rohner am Dienstag vor den Medien.

Die Alternative zum Verkauf der schwer angeschlagenen Bank an die grössere UBS wäre eine Abwicklung der Credit Suisse nach den Regeln des "Too big to fail"-Regimes, erklärte Rohner an der Jahresmedienkonferenz des Branchenverbands. Die getroffene Entscheidung sei schlussendlich zum Wohl des Finanzplatzes Schweiz erfolgt, gab er sich überzeugt.

Rohner verteidigte die seit der Finanzkrise von 2008 eingeführten Regulierungen für systemrelevante Banken, die in der Folge der Ereignisse um die CS in die Kritik geraten sind. Die "Too big to fail"-Regulierung habe die Voraussetzungen für die nun getroffene Lösung für die CS-Krise erst geschaffen, gab er sich überzeugt.

Allerdings sei auch er von der Geschwindigkeit der CS-Krise überrascht gewesen, räumte Rohner ein. Die Ereignisse hätten sich zum einen wegen der Probleme der Credit Suisse, zum anderen aber auch wegen der Situation einer bis anhin relativ unbekannten Bank in den USA zuletzt überschlagen.

Die CS-Aktie zeigt sich im SIX-Handel zeitweise 0,20 Prozent höher bei 0,82 CHF, für die UBS-Aktie geht es zeitweise 4,20 Prozent hoch auf 18,06 CHF.

awp