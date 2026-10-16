CS LUMBER präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

CS LUMBER hat sich am 15.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.08.2026 beendeten Quartals geäussert.

Das EPS belief sich auf 110.23 JPY gegenüber 108.86 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 5.17 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 8.19 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4.78 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch