CS-Grossaktionär stärkt Präsident Horta-Osorio den Rücken

London (awp/awp/sda/reu) - Nach einem Reuters-Bericht über eine zweite Quarantäne-Verletzung von Antonio Horta-Osorio hat sich ein Grossaktionär hinter den Credit-Suisse-Präsidenten gestellt.

"Wir unterstützen die Bemühungen des Verwaltungsratspräsidenten zu 100 Prozent und sind überzeugt, dass er die CS auf den Weg der Besserung bringt", erklärte Harris-Associates-Anlagechef David Herro am Donnerstag gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters. "Wir betrachten diese kleineren Verstösse als reine Ablenkungen, und der Fokus muss auf dem Hauptproblem liegen, um das es geht: Der Turnaround der CS." Harris ist Angaben von Refinitiv zufolge der drittgrösste Aktionär des Schweizer Instituts.

Reuters hatte am Vortag berichtet, dass die Credit Suisse Insidern zufolge einen zweiten Verstoss Horta-Osorios gegen Corona-Quarantäneregeln untersucht. Neben der Missachtung von Quarantänevorschriften in der Schweiz habe der Firmenchef vorläufigen Ergebnissen einer internen Prüfung zufolge bei einem Besuch des Tennisturniers in Wimbledon auch britische Covid-Schutzregeln verletzt.