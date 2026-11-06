CS Disco legte Quartalsergebnis vor

CS Disco präsentierte in der am 04.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0.08 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0.220 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat CS Disco im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10.80 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 45.3 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 40.9 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch