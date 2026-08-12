CS-CCo,Ltd Registered veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

CS-CCo,Ltd Registered hat am 10.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 3.18 JPY vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -17.350 JPY erwirtschaftet worden.

Im abgelaufenen Quartal hat CS-CCo,Ltd Registered 1.12 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 33.76 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 838.5 Millionen JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch