CS-Aktie vorbörslich stark unter Druck: Credit Suisse warnt wegen US-Kunden vor erheblichen Belastungen

Ein Hedgefonds habe Margin Calls von Credit Suisse und anderen Banken nicht bedienen können, teilte die Schweizer Bank mit. Die Geldhäuser seien nun dabei, sich aus diesen Positionen zurückzuziehen. Der erwartete Verlust könnte für das Ergebnis des ersten Quartals massiv ausfallen. Konkret beziffern lasse sich die Belastung derzeit noch nicht, so Credit Suisse.

Zu gegebener Zeit wolle die Züricher Bank neue Informationen zu der Angelegenheit nennen. Weitere Details, wie den Namen des US-Kunden, nannte Credit Suisse nicht.

Zuvor hatte bereits die japanische Grossbank Nomura vor hohen Verlusten im Geschäft mit US-Kunden gewarnt. Die Aktie der Nomura Holdings war daraufhin um rund 14 Prozent eingebrochen.

So reagiert die CS-Aktie

Die Titel der Credit Suisse dürften am Montag stark unter Druck geraten. Hintergrund sind Zwangsverkäufe eines US-Hedgefunds im grossen Stil.

Die CS-Aktie verliert um 08.25 Uhr im vorbörslichen Handel von Julius Bär 8,1 Prozent auf 11,46 Franken, dies in einem insgesamt schwächeren Gesamtmarkt (SMI -0,5%).

Ein bedeutender Hedge-Fonds mit Sitz in den USA sei in der vergangenen Woche den Margenforderungen der Credit Suisse und einiger anderer Banken nicht nachgekommen, teilte die CS am Montag mit. Man sei nun dabei, sich aus diesen Positionen zurückzuziehen. Obwohl es zum jetzigen Zeitpunkt noch verfrüht sei, die genaue Höhe des Verlustes aus diesem Ausstieg zu beziffern, könnte er "sehr bedeutend und wesentlich" für das Ergebnis des ersten Quartals sein, hiess es.

Laut Medienberichten handelt es sich beim Hedgefonds um Archegos Capital, wobei von Zwangsverkäufen der stark fremdfinanzierten Archegos-Vermögenswerten in der Grössenordnung von 20 bis 30 Milliarden US-Dollar die Rede ist. Neben der CS hat am Montag etwa auch die japanische Bank Nomura vor einem "signifikanten" potenziellen Verlust gewarnt und die Höhe der Forderung auf ca. 2 Milliarden US-Dollar geschätzt,basierend auf den Marktpreisen vom 26. März.

Zu den betroffenen Banken gehören laut den Medienberichten daneben aber auch Goldman Sachs, Morgan Stanley, Deutsche Bank und UBS, die alle als Prime Broker für Archegos tätig waren.

Da noch keine Details bekannt sind, geben sich Analysten noch eher zurückhaltend. Die Bank Vontobel etwa kommentiert so: Während die Greensill-Angelegenheit noch lange nicht gelöst sei, sehe sich die Credit Suisse mit einem weiteren Problem konfrontiert, das einen wesentlichen Einfluss auf ihr Ergebnis haben könnte. Man werde vermutlich in den nächsten Tagen oder Wochen von den Auswirkungen des erzwungenen Schuldenabbaus (Deleveraging) auf eine Reihe von Banken hören.

Etwas pointierter kommentiert die ZKB. Man sei fast geneigt, den alten Spruch zu zitieren, dass die Bank erst kein Glück gehabt habe und dann auch noch Pech dazu gekommen sei. Angesichts der ganzen Sonderereignisse, welche das Kerngeschäft überschatten, dränge sich ein Engagement in den Valoren der CS Group jedenfalls nicht auf.

