CS-Aktie verlustreich: Credit Suisse legt mit Verspätung Geschäftsbericht vor - Weniger Geld für Top-Manager - Weitere Geldabflüsse

Nach Abschluss der Gespräche mit den US-Behörden bestätigt die Grossbank Credit Suisse das Ergebnis für das Geschäftsjahr 2022, wie sie im Februar publiziert wurden, teilte die CS am Dienstag mit.

Ebenfalls bestätigt werden die zuvor veröffentlichten Finanzergebnisse für die Geschäftsjahre 2021 und 2020.

Bei den Traktanden für die kommende Generalversammlung der Bank werden beim Antrag auf Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2022 alle Themen mit Bezug zu den von Credit Suisse Asset Management verwalteten Supply Chain Finance Funds (SCFF) ausgeklammert. Die SCFF-Angelegenheit sei noch nicht abgeschlossen. Es würden weiterhin Zivilprozesse, einschliesslich angestrengter Fälle zur Wiedereinbringung von Mitteln der Anlegerinnen und Anleger, sowie Verfahren im Zusammenhang mit ehemaligen Mitarbeitenden laufen, begründet die Bank die Ausklammerung.

CS Top Manager erhalten für 2022 weniger Lohn

Die Credit Suisse hat ihren Geschäftsbericht mit einigen Tagen Verspätung vorgelegt. Wie erwartet, zeigt der Bericht eine tiefere Entlöhnung des Managements nach dem miserablen Geschäftsjahr 2022.

Die Veröffentlichung des CS-Geschäftsberichts wäre eigentlich bereits am Donnerstag der Vorwoche vorgesehen gewesen. Allerdings hatte die Grossbank die Publikation wegen einer kurzfristig eingetroffenen Anfrage der Börsenaufsicht SEC abgesagt. Offenbar sind die Unklarheiten nun ausgeräumt.

Tiefere Entschädigungen

Die Entlöhnung der Top-Manager der CS für 2022 beträgt nun noch 32,2 Millionen Franken nach 38,1 Millionen Franken für das Jahr 2021. Wie bereits angekündigt, verzichtet die Geschäftsleitung angesichts der miserablen Ergebnisse des vergangenen Jahres auf eine variable Vergütung.

Auch die weiteren CS-Angestellten müssen kürzer treten. Wie bereits früher bekannt gegeben, wird der gesamte gruppenweite Bonustopf um 50 Prozent gekürzt. Insgesamt erhalten die CS-Angestellten damit noch 1,0 Milliarden Franken an variablen Entschädigungen nach 2,0 Milliarden im Jahr davor.

2,5 Millionen für CEO Körner

CS-CEO Ulrich Körner, der den Chefposten per Anfang August übernommen hatte, erhält für das vergangene Jahr eine Entschädigung von 2,5 Millionen Franken, wie dem Vergütungsbericht zu entnehmen ist. Vor seiner Ernennung zum CEO leitete er die Asset Management-Division. Ex-CEO Thomas Gottstein verdiente im Jahr 2021 noch 3,8 Millionen Franken.

Die höchste Entschädigung erhielt 2022 indes ein ehemaliges Geschäftsleitungsmitglied: Der per Anfang Oktober ausgeschiedene Finanzchef David Mathers wurde für seine Tätigkeit mit 3,9 Millionen Franken entschädigt.

VRP Lehmann verzichtet auf Vorsitz-Entschädigung

Die Gesamtvergütung des Verwaltungsrats zwischen den Generalversammlungen 2022 und 2023 belief sich auf 10,4 Millionen Franken gegenüber 11,7 Millionen in derselben Vorjahresperiode. Für die Periode zwischen den Generalversammlung 2023 und 2024 sollen die Verwaltungsräte mit bis zu 13,0 Millionen entschädigt werden.

Die Vergütung von Verwaltungsratspräsident Axel Lehmann beläuft sich auf total 3,2 Millionen Franken. Er habe dabei auf seine Vorsitzentschädigung von 1,5 Millionen Franken verzichtet.

Transformations-Belohnung

Während es für 2022 keine variablen Entschädigungen gibt, soll sich eine erfolgreiche Restrukturierung der Grossbank für die Manager finanziell lohnen. Wie bereits bekannt, richtet die CS "Transformations-Belohnungen" an wichtige Mitarbeitende in Höhe von 350 Millionen Franken aus.

Davon soll auch die Geschäftsleitung profitieren: Die Generalversammlung soll einen "Transformation Award" zugunsten der Top-Manager von 30,1 Millionen genehmigen. Dieser habe einen "maximalen Zuteilungswert" von 70,0 Millionen Franken zum Zeitpunkt der Zuteilung, wenn alle Leistungsbedingungen erfüllt sind.

Ausgeschüttet wird die Belohnung nur, wenn der Aktienkurs Ende 2025 mindestens bei 3,82 Franken liegt - am Dienstagmorgen notierten die CS-Titel bei 2,17 Franken. Weitere Bedingungen für die Ausschüttung sind an die Eigenkapitalrendite und die Kostenbasis geknüpft.

Für die Generalversammlung vom 4. April stellen sich alle Mitglieder der Verwaltungsrats für eine Amtsdauer von einem Jahr zur Wiederwahl, wie die CS weiter mitteilte. Zudem sollen die Aktionäre dem Verwaltungsrat und der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2022 Entlastung erteilen - ausgeklammert werden dabei allerdings alle Themen mit Bezug zu den "Greensill-Fonds".

CS überträgt Mehrheit vom Geschäft mit verbrieften Produkten an Apollo

Die Grossbank Credit Suisse hat sich mittlerweile von der Mehrheit der Vermögenswerte und Mitarbeiter im Geschäft mit verbrieften Produkten (Securitized Products Group, SPG) getrennt. Es seien bereits zwei Transaktionen abgeschlossen worden, geht aus dem am Dienstag veröffentlichten Geschäftsbericht hervor.

Die CS hatte im Zuge der Restrukturierung und dem Risikoabbau innerhalb der Bank angekündigt, das SPG-Geschäft an die US-amerikanische Private-Equity-Gesellschaft Apollo zu verkaufen. Ein wesentlicher Teils des Geschäfts mit verbrieften Produkten sollte an Unternehmen und Fonds gehen, die von Unternehmen von Apollo Global Management verwaltet werden. Der Verkauf sollte im Laufe des ersten Halbjahres 2023 schrittweise abgeschlossen werden.

Am 7. Februar 2023 hätten die Parteien nun den ersten Teil der Transaktion abgeschlossen, heisst es im Geschäftsbericht. Damit sei bereits die Mehrheit der Vermögen und Experten Teil von ATLAS SP Partners oder werden von dieser Gesellschaft verwaltet. Es handle sich dabei um ein neues eigenständiges Kreditunternehmen, das sich auf Asset-Backed-Finanzierungen und Kapitalmarktlösungen konzentriert. Am 23. Februar schlossen die Parteien den zweiten Teil der Transaktion ab, wobei weitere Vermögenswerte übertragen wurden.

Zuletzt hatte es Anfang Februar bei der Zahlenvorlage zum Geschäftsjahr 2022 geheissen: Der Investment-Bank-Bereich dürfte noch im ersten Halbjahr 2023 an die US-Gesellschaft gehen, wobei die CS aus dem Verkauf einen Vorsteuergewinn von 0,8 Milliarden Dollar erwartet.

CS kämpft weiter mit Geldabflüssen

Die Grossbank Credit Suisse kämpft weiter mit Geldabflüssen. Zwar hätten sich die Abflüsse von Kundengeldern auf viel tieferen Niveaus stabilisiert, sie hätten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung des Geschäftsbericht aber noch nicht gedreht, schreibt die Bank in ihrem am Dienstag veröffentlichten Geschäftsbericht 2022.

Mit Blick nach vorne könne die tiefere Basis an verwalteten Vermögen zu geringeren Erträgen führen. Sollte es nicht gelingen, die Abflüsse umzudrehen, könnte dies nachteilige Wirkungen auf die künftigen Geschäftsergebnisse und finanziellen Konditionen haben, so die CS weiter.

Im vierten Quartal 2022 verzeichnete die Grossbank Nettoneugeldabflüsse von gut 110 Milliarden. Im gesamten vergangenen Geschäftsjahr zogen Kunden Vermögen in Höhe von rund 123 Milliarden Franken ab.

CS räumt erhebliche Schwächen in den Kontrollen des Finanz-Reportings ein

Die Credit Suisse hat in den internen Kontrollen zu ihren Finanzabschlüssen erhebliche Schwächen. Dies gelte sowohl per Ende Dezember 2021 wie auch per Ende Dezember 2022 für den Jahresabschluss 2022. Das Management habe festgestellt, dass die interne Kontrolle über das Finanz-Reporting nicht wirksam sein, schreibt die Grossbank in ihrem Geschäftsbericht 2022.

Trotz der festgestellten Schwächen bekräftigt die Gruppe die Finanzergebnisse für das Geschäftsjahr 2022, wie sie am 9. Februar 2023 bereits veröffentlicht wurden, sowie die zuvor veröffentlichten Finanzergebnisse für die Geschäftsjahre 2021 und 2020.

Das CS-Management arbeite daran, die festgestellten Schwächen zu beseitigen. Das beinhalte eine Stärkung des Risiko- und Kontrollrahmens. Die Anpassungen benötigten signifikante Ressourcen, schreibt die CS weiter. Es sei zudem nicht sicher, ob die ergriffenen Massnahmen die Schwächen tatsächlich beseitigen würden.

Die CS musste vergangene Woche die Publikation ihres Geschäftsberichtes kurzfristig verschieben. Als Grund dafür nannte die Grossbank eine Kontaktnahme durch die US-Börsenaufsicht SEC im Zusammenhang mit einer technischen Bewertung von früher veröffentlichten Revisionen der Cash Flow-Statements in den Geschäftsjahren 2019 und 2021 sowie den Kontrollprozessen.

Die CS-Aktie verliert an der SIX am Dienstag zeitweise 3,23 Prozent auf 2,184 Franken.

Zürich (awp)