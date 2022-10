CS-Aktie verliert zweistellig: Nach Milliardenverlust werden auch für das Schlussquartal rote Zahlen erwartet

Nach dem milliardenhohen Minus im dritten Quartal bleibt es auch im vierten Quartal ungemütlich. Das Management warnt denn auch vor einem erneuten Verlust.

Die schwierigen Marktbedingungen dürften in den nächsten Monaten anhalten, schreibt die CS am Donnerstag. Das lässt die Anleger und Kunden an der Seitenlinie verharren, was sich negativ auf die Erträge der Bank auswirkt. Dies dürfte in der Investment Bank zu einem erneuten Verlust führen, warnt die Bankführung.

Zusätzlich belastet wird das Ergebnis des Konzerns im vierten Quartal im Zusammenhang mit der strategischen Neuausrichtung. Konkret erwartet die Bank Restrukturierungskosten und Wertberichtigungen für Software und Immobilien von rund 250 Millionen. Dazu kommt ein Verlust aus der vollständigen Veräusserung der Allfunds-Beteiligung von voraussichtlich rund 75 Millionen Franken.

Vor diesem Hintergrund geht die Bank davon aus, dass die Gesamtgruppe auch das vierte Quartal mit roten Zahlen abschliessen wird. Das wäre dann das fünfte Verlustquartal in Folge.

4-Milliarden-Verlust im dritten Quartal

Das zurückliegende dritte Quartal schloss die Grossbank mit einem deutlich höher als erwartet ausgefallenen Verlust von 4 Milliarden Franken ab. Darin enthalten ist eine Wertberichtigung latenter Steuerguthaben in Verbindung mit der Strategieüberprüfung in Höhe von 3,7 Milliarden Franken. Nach neun Monaten summiert sich das Minus damit mittlerweile auf 5,9 Milliarden Franken.

Vor Steuern resultierte im dritten Quartal ein Verlust von 342 Millionen Franken - dies wiederum war weniger als die Experten prognostiziert hatten. Das Ergebnis beinhaltet Rückstellungen für bedeutende Rechtsstreitigkeiten in Höhe von 178 Millionen Franken.

Das schwierige Marktumfeld kombiniert mit den Unsicherheiten über die Zukunft der Bank führten im dritten Quartal zu einem markanten Rückgang des Nettoertrags um 30 Prozent auf noch 3,8 Milliarden. Dem standen Kosten gegenüber, die um 10 Prozent auf 4,1 Milliarden Franken gesenkt werden konnten.

Besonders stark unter den misslichen Rahmenbedingungen litt erneut die Investment Bank, welche einen Vorsteuerverlust von 666 Millionen Franken auswies. Darin enthalten sind Mark-to-Market-Verluste von 120 Millionen US-Dollar.

Doch auch in der Kernsparte Wealth Management lief es nicht rund. Nach dem Verlust im Vorquartal resultierte hier mit 21 Millionen zumindest aber wieder ein positives Vorsteuerergebnis.

Hoher Neugeldabfluss

Am besten arbeitete einmal mehr auch im dritten Quartal die Swiss Bank. Sie erreichte einen Vorsteuergewinn von 383 Millionen, 16 Prozent weniger als in der Vorjahresperiode.

Die Unsicherheiten zeigen sich auch in der Fähigkeit der Bank, neue Gelder anzuziehen. Insgesamt verzeichnete die Gruppe im dritten Quartal Netto-Neugeldabflüsse von 12,9 Milliarden Franken. Die verwalteten Vermögen litten zusätzlich unter den Börsenturbulenzen und gingen so auf 1'401 Milliarden zurück, das sind gut 50 Milliarden weniger als Ende Juni.

Der Mittelabfluss setzte sich zudem in den ersten zwei Oktoberwochen fort. Dies als Folge der negativen Berichterstattung in den Medien und sozialen Netzwerken, wie die CS schreibt. Seither hätten sich die Abflüsse zwar stabilisiert, hätten aber noch nicht rückgängig gemacht werden können.

Weniger gut kapitalisiert

Als Folge des erneuten Verlustes im dritten Quartal verschlechterte sich die Kapitalisierung der Bank deutlich. Die so genannte harte Kernkapitalquote (CET1) fiel auf 12,6 Prozent nach 13,5 Prozent Ende Juni. Um gegenzusteuern hat die CS eine Kapitalerhöhung in der Höhe von rund 4 Milliarden Franken angekündigt. Damit soll die Kapitalquote in der Zeitspanne 2023 bis 2025 bei mindestens 13,0 Prozent liegen.

CS ernennt Nita Patel zur neuen Chief Compliance Officer

Die Credit Suisse hat einen neue Compliance-Chefin. Ab 1. November übernimmt Nita Patel die Rolle der Chief Compliance Officer. Sie nimmt zugleich auch Einsitz in der Konzernleitung.

Patel arbeitet seit 2021 bei der Grossbank und amtet bislang als Chief Compliance Officer der Asset Management Division sowie der Investment Bank in Grossbritannien. Vor der CS war sie während 18 Jahren für Goldman Sachs tätig, wie die CS am Donnerstag in einer Mitteilung schreibt.

Patel folgt in ihrem neuen Amt auf Rafael Lopez Lorenzo, der die Position aus familiären Gründen aufgibt. Sein Rücktritt wurde bereits zu früheren Zeitpunkt bekannt. Er bleibt der CS erhalten und soll nicht-exekutiver Verwaltungsrat der Credit Suisse Bank (Europe) in Spanien werden, so die Mitteilung weiter.

CS-Abbau trifft Schweizer Personal - Personalverband will Klarheit

Der Personalabbau bei der Credit Suisse trifft auch die Angestellten in der Schweiz. Der Personalbestand hierzulande dürfte sich über die nächsten drei Jahre um rund 2000 auf etwa 14'000 Angestellte verringern, sagte VR-Präsident Axel Lehmann in einem Interview. Der Schweizerische Bankenpersonalverband (SBPV) verlangt nun mehr Klarheit über die Pläne in der Schweiz.

So sei es noch völlig unklar, wie stark die erfolgreiche Schweizer Division und die hiesigen Konzernfunktionen betroffen seien, heisst es in einer Stellungnahme des SBPV vom Donnerstag. CEO Ulrich Körner habe eine "starke Schweizer Bank" als "Kern" der neuausgerichteten Credit Suisse Group bezeichnet. Auch für den SBPV gelte: Das rentable Schweizer Geschäft sei zu stärken.

Die Grossbank hatte am Morgen mitgeteilt, dass die Restrukturierung zum Abbau von 2700 Stellen oder von 5 Prozent der Beschäftigten bereits im Verlauf des vierten Quartals 2022 führen wird. Ende 2025 soll die Gruppe dann noch rund 43'000 Angestellte haben, rund 9000 weniger als noch derzeit. "Wir werden das primär über natürliche Fluktuationen machen und auch den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern erlauben, innerhalb des Unternehmens neue Positionen zu suchen", sagte Lehmann in einem Interview mit SRF.

Sozialplan gefordert

Sollte die Credit Suisse in der Schweiz Stellen abbauen, so müsse sie ihre Verantwortung gegenüber den Mitarbeitenden in der Schweiz wahrnehmen, fordert der Personalverband seinerseits: "Der bestehende und gute Sozialplan ist umzusetzen, damit der Stellenabbau zu möglichst wenig Schaden führt."

Zudem müsse die "alte Garde um alt-Verwaltungsratspräsident Urs Rohner" Verantwortung für die "verfehlte Geschäftspolitik der vergangenen Jahre" übernehmen: "Sie hat die Credit Suisse in diese verheerende Situation manövriert und sollte zumindest den Anstand haben, ihre Boni zurückzuzahlen", so der SBPV.

Die Credit Suisse-Aktie verliert im Schweizer Handel zeitweise 12,91 Prozent auf 4,148 CHF.

Zürich (awp)