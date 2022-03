CS-Aktie verliert klar: Credit Suisse hält Risiko in Russland für überschaubar - Verlangsamung der Geschäftsaktivität

Die indirekten Folgen und Auswirkungen auf die globale Konjunktur seien aber derzeit nicht abschätzbar.

Man sei der Auffassung, dass das Engagement im Zusammenhang mit Russland derzeit gut verwaltet werde und die Credit Suisse auf Risiken angemessen reagieren könne, teilte die Credit Suisse (CS) am Donnerstag anlässlich ihrer Veröffentlichung des Geschäftsberichts mit. Per Ende Dezember 2021 belief sich das Netto-Kreditengagement der CS in Russland demnach auf 848 Millionen Franken.

Mögliche Szenarien für Standort in Moskau

Die Credit Suisse hat an ihrem Standort in Moskau rund 125 Mitarbeitende. Deren Sicherheit habe oberste Priorität, so die Bank. Man beobachte die Situation und habe bereits Pläne für mögliche Szenarien erarbeitet, hiess es. In der Ukraine hat die Bank derweil keine Niederlassung.

"Ich spreche für die gesamte Geschäftsleitung der Credit Suisse, wenn ich sage, dass uns die russische Invasion der Ukraine zutiefst betrübt", liess sich CEO Thomas Gottstein zitieren. "Wir verurteilen diese Invasion und die gravierenden Verstösse gegen internationales Recht."

Engagements in verschiedenen Bereichen

Die finanziellen Engagements der CS umfassen Derivate und Finanzierungsengagements bei der Investment Bank-Einheit, Handelsfinanzierungsengagements bei der Schweizer Einheit (Swiss Universal Bank) sowie Lombard- und andere Kredite in der Einheit "International Wealth Management". Seit Ende 2021 würden die Engagements netto reduziert.

Das Nettovermögen, das in den russischen Tochtergesellschaften - JSC "Bank Credit Suisse (Moscow)" und LLC "Credit Suisse Securities (Moscow)" - gehalten werde, betrage 195 Millionen Franken. Länderkreditrisikopositionen in Bezug auf die Ukraine oder Belarus seien zudem "nicht wesentlich". Auch das Kreditengagement gegenüber sanktionierten Personen, die in der Vermögensverwaltung betreut würden, sei per 7. März 2022 "nur minimal" gewesen.

Risiken bei offenen Transaktionen

Das Marktrisiko bezüglich Russland sei per 9. März ebenfalls nicht signifikant gewesen, hiess es weiter. Möglich seien aber Risiken in Verbindung mit offenen Transaktionen mit russischen Banken und Nichtbank-Gegenparteien oder russischen Basiswerten. Marktschliessungen, Devisenkontrollvorschriften, Sanktionen oder andere Dinge könnten die Abwicklung oder die Verwertung von Sicherheiten behindern.

Ausserdem seien die möglichen Auswirkungen des Krieges auf die Weltwirtschaft, die Weltmärkte und die Risikobereitschaft der Kunden zum jetzigen Zeitpunkt nicht vollständig abschätzbar. Der sich daraus ergebende Anstieg der Handels- und Absicherungsgeschäfte dürfte durch einen Rückgang der Kapitalmarktemissionen (bedingt durch steigende Volatilität und zunehmende Kreditrückstellungen) ausgeglichen werden.

CS-Chef Gottstein erhält für 2021 insgesamt 3,9 Millionen ausbezahlt

Das miserable Geschäftsjahr 2021 der Credit Suisse zeigt erneut seine Spuren bei der Entlöhnung der Top-Manager. Credit Suisse-Chef Thomas Gottstein erhält für 2021 nun 3,9 Millionen Franken ausbezahlt, wie aus dem am Donnerstag veröffentlichten Geschäftsbericht hervorgeht. Er bleibt damit erneut weit hinter der Entlöhnung seines Pendants bei der UBS zurück.

Insgesamt landete damit aber wieder etwas mehr auf dem Lohnkonto des CEO als noch im Vorjahr. Bereits im Vorjahr war die Entlöhnung von Gottstein stark zusammengekürzt worden, sie belief sich damals auf 3,2 Millionen Franken. Dass Gottstein bei den ausbezahlten Löhnen auf einen Anstieg um 22 Prozent kommt, hat mit der Auszahlung einer langfristigen Bonus-Komponente von 0,8 Millionen Franken zu tun, die noch auf seine Tätigkeit als Leiter des Schweiz-Geschäfts zurück geht, wie eine Sprecherin erläuterte.

Bei den für 2021 zugesprochenen Löhnen - die anders berechnet werden als die realisierten Löhne - kam Gottstein dagegen auf eine Summe von 3,8 Millionen Franken nach 6,5 Millionen im Jahr 2020. Der Lohn für den Credit Suisse-Chef liegt nach jeder Berechnungsart deutlich tiefer als derjenige für den UBS-CEO. Der CEO der grössten Schweizer Bank, Ralph Hamers, erhält für das für die UBS äusserst erfolgreiche Geschäftsjahr 2021 eine Entschädigung von insgesamt 11,5 Millionen Franken.

Die gesamte CS-Geschäftsleitung, zu der Ende Jahr 15 Mitglieder gehörten, erhielt für 2021 insgesamt 38,6 Millionen Franken. Im vergangenen Jahr war den Geschäftsleitungsmitgliedern noch eine Summe von 52,7 Millionen Franken zugesprochen worden.

Verwaltungsratspräsident António Horta-Osório, der Anfang April 2021 bis zum Ausscheiden Mitte Januar 2022 an der Spitze der Bank stand, erhält laut dem Vergütungsbericht einen Entschädigung von 3,5 Millionen Franken. Der portugiesische Top-Banker musste wegen Verstössen gegen Corona-Quarantäne-Auflagen zurücktreten. Sein Vorgänger Urs Rohner hatte im Jahr davor eine Entlöhnung von 3,2 Millionen Franken erhalten, nachdem er auf seine Präsidentengebühr von 1,5 Millionen verzichtet hatte.

Die Credit Suisse hatte 2021 einen Jahresverlust von 1,57 Milliarden Franken erlitten. Neben den Verlusten aus dem Archegos-Zusammenbruch lasteten auch eine milliardenschwere Wertberichtigung auf den Goodwill einer im Jahr 2000 übernommenen US-Investmentbank sowie Rechtsrückstellungen auf dem Ergebnis.

CS veröffentlicht GV-Traktanden wohl Ende März - Schwan-Kandidatur offen

Die Credit Suisse will die Einladung zur kommenden Generalversammlung von Ende April 2022 erst etwa einen Monat vor diesem Datum veröffentlichen. Dann dürfte auch klar werden, ob sich Vizepräsident Severin Schwan aus dem Verwaltungsrat zurückzieht oder doch erneut kandiert.

Die für den 29. April 2022 geplante ordentliche Generalversammlung werde virtuell ohne persönliche Anwesenheit der Aktionäre stattfinden und live im Internet übertragen, hiess es in einer Mitteilung vom Donnerstag anlässlich der Veröffentlichung des Geschäftsberichts.

An der GV werde über die Anträge zur Vergütung des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung sowie über die Dividende für das Geschäftsjahr 2021 befunden. Weitere Einzelheiten würden mit der Einladung veröffentlicht, die etwa einen Monat vor der Veranstaltung an die Aktionäre versandt würden.

Interessieren werden dabei besonders mögliche Veränderungen im Verwaltungsrat der zweitgrössten Schweizer Bank. Schwan war nach dem abrupten Abgang des früheren Credit-Suisse-Präsidenten António Horta-Osório in die Kritik geraten. Auch die Doppelrolle von Schwan als Vize der krisengeschüttelten Grossbank und CEO des Pharmariesen Roche war unter Kritikern immer wieder ein Thema.

Schwan selbst hatte zuletzt im Januar gegenüber verschiedenen Medien gesagt, er habe sich noch nicht entschieden, ob er bei der nächsten Generalversammlung erneut antreten werde oder nicht.

Credit Suisse 2021 mit Rückstellungen für Rechtsfälle in Milliardenhöhe

Die Grossbank Credit Suisse hat im vergangenen Jahr eine Milliardensumme für Rechtsfälle ausgegeben. Gleichzeitig bildete sie neue Rückstellungen ebenfalls in Milliardenhöhe.

Per Ende Dezember 2021 weist das Finanzinstitut Rückstellungen für Rechtsfälle im Wert von 1,54 Milliarden US-Dollar aus, wie aus dem am Donnerstag veröffentlichten Geschäftsbericht hervorgeht. Ein Jahr zuvor waren es 1,66 Milliarden.

Im Gesamtjahr wurden laut den Angaben 1,54 Milliarden Dollar an Rückstellungen neu gebildet und 1,63 Milliarden für Vergleiche oder Barzahlungen verwendet. 68 Millionen Dollar an Rückstellungen wurden wieder aufgelöst. Die Differenz entfällt auf Wechselkursbewegungen. Alleine im vierten Quartal hatte die CS Rückstellungen für Rechtsstreitigkeiten in Höhe von 436 Millionen Franken vorgenommen.

Nicht detailliert gibt die Bank an, ob die Summe auch Rückstellungen für mögliche Rechtsfälle im Zusammenhang mit den Debakeln Archegos Capital oder den Greensill-Fonds enthält. Mit Blick auf beide Angelegenheiten heisst es im Geschäftsbericht aber, dass es zu weiteren Rechtsstreitigkeiten, regulatorischen Anforderungen, Untersuchungen sowie Massnahmen kommen könne.

Die Credit Suisse musste im Frühjahr 2021 die Schliessung und Liquidierung ihrer mit der inzwischen insolventen Greensill Capital geführten "Lieferketten-Finanzierungs-Fonds" (SCFF) bekanntgeben. Von den Fondsvermögen von ursprünglich rund 10 Milliarden US-Dollar hat die CS mittlerweile 7,2 Milliarden Dollar einsammeln können. An die Investoren in die vier Greensill-Fonds sind daraus bisher 6,7 Milliarden Dollar ausgezahlt worden. Der Zusammenbruch des hoch verschuldeten US-Hedgefonds Archegos Ende März 2021 kostete die Bank rund 5 Milliarden Dollar.

Credit Suisse spürt deutliche Verlangsamung der Geschäftsaktivität

Die Credit Suisse verzeichnet eine deutliche Verlangsamung gegenüber dem starken ersten Quartal 2021. Die Geschäftsaktivität sei nun wieder auf frühere Niveaus von vor der Corona-Pandemie zurückgekehrt. Gleichzeitig verspürt die Grossbank auch den negativen Einfluss ihres Ausstiegs aus dem Prime Services-Geschäft, also dem Geschäft mit Hedgefonds, wie sie in ihrem am Donnerstag veröffentlichten Geschäftsbericht schreibt.

Generell lastet auf der Geschäftstätigkeit der Grossbank, dass die CS nach den Debakeln um den Hedgefonds Archegos und die "Greensill-Fonds" vor rund einem Jahr begonnen hatte, ihren Risikoappetit deutlich zu reduzieren. Die Vorfälle hätten auch die Entwicklung in gewissen Geschäften verlangsamt, was durch die angekündigten Reorganisationen des CS-Geschäfts noch verschärft wurde, heisst es nun in dem Geschäftsbericht.

Die CS erwartet weiterhin, dass 2022 zu einem "Übergangsjahr" werden wird. Die Resultate im laufenden Jahr dürften dabei von den gestiegenen Restrukturierungskosten wie auch von einem Anstieg von Lohnkosten beeinflusst werden. Dagegen werde der Nutzen der Kosteneinsparungen und der Reallokation zu Kerngeschäften erst ab dem Jahr 2023 sichtbar werden. Des Weiteren dürften die Resultate für 2022 auch die Volatilität des Aktienkurs der Allfunds Gruppe widerspiegeln, an der die CS einen Anteil von 8,6 Prozent hält.

Interne Untersuchung zu Datenleck

Bezüglich der als "Suisse Secrets" bekannt gewordenen Enthüllungen in diversen internationalen Medien will die Grossbank nun die internen Untersuchungen vorantreiben. Eine "Task Force" einschliesslich externer Experten wolle sich dabei nicht zuletzt der Datensicherheit und der Prävention von Datenlecks widmen, heisst es im Geschäftsbericht.

Laut den Medienberichten hat die CS über Jahre Autokraten, Drogendealer sowie mutmassliche Kriegsverbrecher und Menschenhändler als Kunden akzeptiert. Die Zeitungen stützten sich dabei auf Unterlagen über Konten von mehr als 30'000 Kunden aus aller Welt, die teilweise bis in die 1940er Jahre zurückreichten. Die CS weist die Anschuldigungen weiterhin deutlich zurück.

Credit Suisse reduziert betriebliche und finanzierte CO2-Emissionen

Die Grossbank Credit Suisse hat 2021 im Bereich Klimaschutz Fortschritte gemacht. Innert Jahresfrist reduzierte sie die eigenen und finanzierten Treibhausgasemissionen teils deutlich.

Der betriebliche Fussabdruck der Grossbank (Scope 1, 2 und 3) lag vergangenes Jahr bei insgesamt 53'416 Tonnen CO2, 11 Prozent tiefer als 2020. Verglichen mit dem Referenzjahr 2010 gingen die CO2-Emissionen um 86 Prozent zurück, wie es im am Donnerstag veröffentlichten Nachhaltigkeitsbericht heisst.

Das Institut begründet dies mit Energieeffizienzmassnahmen, einem höheren Anteil an Ökostrom und einer Reduktion von Geschäftsreisen. Seit über zehn Jahren werden alle betrieblichen Treibhausgasemissionen kompensiert.

Tiefere Emissionen durch Finanzierung von Öl, Gas und Kohle

Bei Banken fallen die finanzierten Emissionen, die etwa durch Investitionen oder Kredite entstehen, stärker ins Gewicht. Hier hat die CS vergangenes Jahr deutliche Fortschritte gemacht. Emissionen durch Kunden im Bereich Öl, Gas und Kohle lagen 2021 bei rund 22 Millionen Tonnen CO2. Das entspricht einer Reduktion von 41 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Seit 2020 finanziert die CS keine Unternehmen mehr, die über ein Viertel ihres Umsatzes mit Kohleförderung oder Kohlekraftwerken machen. Vergangenes Jahr hat das Institut diese Schwelle auf fünf Prozent gesenkt. Die Grossbank begründet den Rückgang der Emissionen zudem mit einem neuen Rahmenwerk zur Identifizierung von Klimarisiken bei Kunden.

Die CS gehört zu den Gründungsmitgliedern der Net Zero Banking Alliance der UNO. Damit verpflichtet sich das Institut, bis spätestens 2050 die betrieblichen und finanzierten CO2-Emissionen netto auf null zu senken. Konkrete Reduktionsziele will die CS bis Dezember 2022 bei der Science Based Targets initiative (SBTi) einreichen.

Fortschritte machte die Grossbank auch beim nachhaltig verwalteten Vermögen. Ende 2021 managte das Institut 150 Milliarden Franken nachhaltig, über ein Drittel mehr als im Vorjahr. Bis 2030 will die CS den Wert mindestens verdoppeln.

Die Credit Suisse steht im Bereich Klimaschutz unter Druck. Erst gestern Mittwoch hat eine Gruppe von elf institutionellen Anlegern, die 2,18 Billionen Franken verwalten, bei der CS eine sogenannte Klimaresolution eingereicht. Sie fordert, dass die Grossbank ihre Offenlegung von Klimarisiken verbessert und Ziele zur Reduktion ihres Engagements in Kohle-, Öl- und Gasanlagen veröffentlicht.

Mehr Mitarbeitende

Personell ist die Grossbank gewachsen. Ende 2021 zählte das Institut 51'281 Mitarbeitende, rund fünf Prozent mehr als im Vorjahr. Die Frauenquote legte hingegen nur geringfügig zu: Sie steig innert Jahresfrist von 39,4 auf 40 Prozent. Mit 28,7 Prozent ebenfalls leicht gewachsen ist der Anteil Frauen in Managementpositionen.

Leicht abgenommen hat der Anteil Teilzeitangestellter. 15 Prozent der Frauen und drei Prozent der Männer arbeiten bei der Credit Suisse in einem Teilzeitpensum. Damit liegt das Institut hinter den Leadern im SMI.

Die Aktie der Credit Suisse sind am Donnerstag an der SIX nach einem positiven Start ins Minus gedreht und zeigen sich nun zeitweise 3,57 Prozent tiefer bei 6,86 Franken.

ys/gab

Zürich (awp)