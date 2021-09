CS-Aktie verliert: Credit Suisse beruft Christine Graeff und Rafael Lopez Lorenzo in Geschäftsleitung

Rafael Lopez Lorenzo übernimmt per 1. Oktober 2021 den Posten des Compliancechefs. Und per 1. Februar 2022 übernimmt Christine Graeff die Funktion des Global Head of Human Resources, wie die Grossbank am Mittwoch mitteilte.

Lopez Lorenzo, der momentan das interne Audit leitet, löst Thomas Grotzer als Chief Compliance Officer ab. Dieser übt die Funktion interimistisch seit April 2021 aus, nachdem die Risiko- und Compliancechefin Lara Warner die Bank nach dem Kollaps des US-Hedgefunds Archegos verlassen musste.

Graeff wiederum tritt die Nachfolge von Antoinette Poschung an. Diese wird Ende Januar 2022 in den Ruhestand gehen. Bevor Graef zur Credit Suisse wechselte, arbeitete sie bei der Europäischen Zentralbank (EZB).

Für die Aktie der Credit Suisse geht es im frühen Mittwochshandel zeitweise um 0,96 Prozent abwärts auf 9,67 Franken.

sig/ra

Zürich (awp)