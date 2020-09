CS-Aktie in Rot: Bei der CS soll es wohl weitere Beschattungen gegeben haben - Unterlagen bleiben unter Verschluss

Die Grossbank Credit Suisse kommt nicht zur Ruhe.

Laut der "SonntagsZeitung" verdichten sich die Hinweise, dass es neben den Beschattungen des frühen Vermögensverwaltungschefs Iqbal Khan und des ehemaligen Personalchefs Peter Goerke zu zwei weiteren Observierungsfällen gekommen ist.

Eine der Überwachungen soll in den USA stattgefunden haben, die andere in Asien. Sie hätten sich nicht gegen aktive Mitglieder der Geschäftsleitung der Bank gerichtet, schrieb die Zeitung mit Verweis auf Insider. Beim Fall in den USA sei es um den ehemaligen Co-Leiter des Investmentbankings, Gaël de Boissard, gegangen. Zum Fall in Asien wurde kein Name genannt.

Die CS verweist auf Anfrage von AWP auf die im Zusammenhang mit der Finma-Untersuchung gemachten Aussagen. Der Verwaltungsrat und die Geschäftsleitung seien sich darüber einig, dass die Beschattung von Mitarbeitenden nicht zur Kultur der Bank gehöre, hatte es damals geheissen.

Ausserdem sei man entschlossen, gemeinsam mit der Aufsichtsbehörde aktiv auf eine lückenlose und zügige Aufarbeitung dieser Angelegenheit hinzuarbeiten. Bis zur Veröffentlichung des Abschlusses des Enforcementverfahrens werde sich die Bank aber nicht weiter äussern können, so die damalige Mitteilung. Die Finma hatte wegen der Beschattungsaffäre dieses sogenanntes Enforcementverfahren eingeleitet.

Beschattungsaffäre bei der CS: Unterlagen bleiben unter Verschluss

In der Aufklärung der Beschattungsaffäre bei der Credit Suisse hat die zuständige Zürcher Staatsanwaltschaft eine Niederlage erlitten: Die bei einer Hausdurchsuchung sichergestellten Daten dürfen nicht ausgewertet werden.

Die Zürcher Staatsanwaltschaft ermittelt in der Beschattungsaffäre seit geraumer Zeit wegen Nötigung und Drohung. Dabei führte sie im September 2019 bei einem involvierten Sicherheitsexperten eine Hausdurchsuchung durch. Am selben Tag nahm sich der Mann das Leben.

Die dabei sichergestellten Daten dürfen nun aber nicht ausgewertet werden. Das Zwangsmassnahmengericht Meilen genehmigte ein Versiegelungsgesuch der CS, womit die Daten unter Verschluss bleiben. Das Gericht bestätigte am Montag eine entsprechende Meldung im "SonntagsBlick". Die Staatsanwaltschaft akzeptiert den Entscheid.

Die CS hatte ihren früheren Star-Manager Iqbal Khan vor seinem Wechsel zur UBS durch Detektive überwachen lassen. Die Beschattung flog auf und führte dazu, dass verschiedene Führungskräfte die Bank verlassen mussten - auch Konzernchef Tidjane Thiam.

Die Credit Suisse-Aktie gibt am Dienstag im Schweizer Handel zeitweise um 3,18 Prozent auf 9,71 Franken nach.

rw/

Zürich (awp/sda)