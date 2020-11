CS-Aktie in Grün: Credit Suisse mit Wertberichtigung - Aktien und Schwellenländeranleihen im Fokus

Die Credit Suisse muss im vierten Quartal eine hohe Wertberichtigung vornehmen.

Bei der Investmentfirma York Capital Management, an der die Grossbank beteiligt ist, kommt es zu grossen Veränderungen.

Wegen der Ankündigungen von York Capital Management werde eine Wertberichtigung auf den Minderheitsanteil, den die Bank seit 2010 besitzt, nötig, teilte die CS am Dienstag mit. Derzeit werde der Betrag auf rund 450 Millionen US-Dollar geschätzt; er werde jedoch endgültig per Jahresende festgelegt.

Diese Anpassung im Bereich Asset Management der Bank werde die harte Kernkapitalquote (CET1) auf Gruppenebene voraussichtlich um rund 7 Basispunkte reduzieren. Das ändere aber nichts an der aktuellen Guidance für die Kapitalrückführung und Dividenden in den Jahren 2020 und 2021. Im dritten Quartal erreichte die Kennzahl 13,0 Prozent.

York Capital Management (York) habe die Investoren über eine wesentliche Veränderung in der Strategie informiert, heisst es in der Mitteilung. So solle das europäische Hedgefondsgeschäft abgewickelt werden, stattdessen wolle sich das Unternehmen auf Private Equity, Private Debt und CLOs (Collateralized Loan Obligations) konzentrieren. Das APAC-Geschäft werde voraussichtlich als eigener neuer, separater Hedgefonds ausgegliedert, an dem die Credit Suisse weiterhin beteiligt sein will.

Credit Suisse setzt 2021 auf Aktien und Schwellenländeranleihen

Auch in den kommenden Monaten dürfte die Covid-19-Pandemie Wirtschaft und Finanzmärkte noch beschäftigen. Die Weltwirtschaft dürfte sich von der Rezession aber erholen und im kommenden Jahr um 4,1 Prozent wachsen. Die Grossbank Credit Suisse setzt auch im kommenden Jahr auf Aktien, da die Zinsen weiterhin nahe oder gar unter null verharren dürften.

Wie dem am Dienstag veröffentlichten Investment Outlook 2021 der Credit Suisse weiter zu entnehmen ist, schätzt die Bank für die USA ein BIP-Wachstum von 4,2 Prozent, für die Eurozone von 4,6 Prozent und für die Schweiz von 3,5 Prozent. Angeführt werden dürfte die globale Entwicklung im kommenden Jahr mit +7,1 Prozent von China, das zu den wenigen Ländern zählt, das auch 2020 ein Wachstum verzeichnet.

Aktien bleiben erste Wahl

Aktien dürften im kommenden Jahr von den seit Beginn der Pandemie ergriffenen Stimulusmassnahmen und der Konjunkturerholung Unterstützung erhalten. Vor allem im Vergleich mit den zu niedrig rentierenden Anleihen würden Aktien attraktive Ertragsausaussichten bieten, heisst es. Dabei dürften Schwellenländeraktien aufholen. Aufwärtspotenzial gebe es auch bei deutschen Aktien. Zu den bevorzugten Sektoren zählt die Bank das Gesundheitswesen und Materialien. Auch in zyklischen Sektoren zeichneten sich zunehmend Gelegenheiten ab.

Im Fixed-Income-Segment seien bei Kern-Staatsanleihen allenfalls niedrige Erträge zu erwarten. Dagegen seien Hartwährungsanleihen aus den Schwellenländern nach wie vor attraktiv. Investment-Grade-Unternehmensanleihen dürften weiterhin ein gutes Risiko-Ertragsprofil bieten. Bei Hochzinsanleihen würden bonitätsstärkere Segmente bevorzugt.

An den Rohstoffmärkten erwartet die CS 2021 ein für Rohstoffe günstiges Umfeld, da die Weltwirtschaft wieder zu einem positiven Jahreswachstum zurückkehre.

Im Bereich alternative Anlagen dürften Immobilien von der Konjunkturerholung und dem Tiefzinsumfeld profitieren. Dabei gibt die Bank Sektoren, die von einem strukturellen Wachstum profitieren, wie etwa Industrie- und Logistikimmobilien, den Vorzug.

CS-Aktien trotz Wertberichtigung klar fester

Die Aktien der Credit Suisse zeigen sich am Dienstag wenig beeindruckt von einer am Morgen verkündeten hohen Wertberichtigung im Asset Management. Im Handel wird die Nachricht als neutral für den Aktienkurs erachtet.

Credit Suisse legen um 10.15 Uhr 1,9 Prozent auf 11,63 Franken zu, während der Gesamtmarkt gemessen am SMI nur 0,1 Prozent im Plus notiert. Die Bankaktie hatte in diesem Monat bisher einen sehr guten Lauf, steht im Jahresverlauf allerdings immer noch über 10 Prozent im Minus.

Weil die Investmentfirma York Capital Management, an welcher die Credit Suisse beteiligt ist, ihr europäisches Hedgefondsgeschäft abwickelt, muss die Bank eine Wertberichtigung von voraussichtlich rund 450 Millionen US-Dollar vornehmen. Das Geschäft im pazifischen Raum soll zudem in einen neuen Hedgefonds ausgegliedert werden, an dem die CS beteiligt sein will.

Die harte Kernkapitalquote (CET1) reduziert sich damit um voraussichtlich rund 7 Basispunkte. Im dritten Quartal erreichte die wichtige Kennzahl 13,0 Prozent.

Die Korrektur - so schmerzhaft sie auch sein mag - schmälere die Kernkapitalquote also kaum, kommentiert ein Börsianer. "Die Branchenstärke gewichtet bei der CS mehr als die einmaligen Wertberichtigungen."

Solcher Art Abschreibungen seien ein sich wiederholender Bestandteil der Ergebnisse grosser Investmentbanken, so ein anderer Marktbeobachter. Die Summe repräsentierte etwa 15 Prozent des geschätzten Jahresgewinns und werde die Dividende nicht tangieren. Ausserdem seien die Aktien "billig".

"Es ist immer wieder beeindruckend, mit welcher Verzögerung und dann doch erheblichem Impact vergangene Grosseinkäufe dem Erwerber um die Ohren fliegen", kommentiert zudem die ZKB die Nachricht. "Auch wenn das Ausmass des Abschreibers die Credit Suisse nicht ins Wanken bringt, so zeigt die Sache doch, dass bei den Grossbanken immer mit Störfeuer gerechnet werden muss." Ein Engagement in solchen Titeln dränge sich daher nicht auf.

Zürich (awp)