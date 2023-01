CS-Aktie etwas schwächer: Credit Suisse macht personelle Veränderungen in der Investment Bank

Der Co-Leiter des Bereichs Investment Banking and Capital Markets (IBCM) für die Region Europa, Naher Osten und Afrika (EMEA), Cathal Deasy, tritt von seinem Posten ab. Co-Leiter Giuseppe Monarchi wird nun alleiniger Verantwortlicher für die Region.

Deasy und Monarchi hatten die Co-Leitung der IBCM EMEA erst im September übernommen. Gleichzeitig übernimmt nun Steven Geller die Funktion des globalen Leiters für "Mergers and Acquisition" (M&A) in der IBCM, wie einem internen Memo der Grossbank zu entnehmen ist, das der AWP vorliegt und von einer Sprecherin bestätigt wurde.

Neu zur Credit Suisse wechselt zudem Gen Oba, der die Aufgabe eines Co-Leiters der IBCM Frankreich, Belgien und Luxemburg übernimmt. Oba war laut einem weiteren Memo zuvor bei der Credit Agricole tätig gewesen.

Die Credit Suisse hatte Ende Oktober angekündigt, ihre Investment Bank stark zu verkleinern. Dabei sollen Teile der Einheit verkauft sowie in eine neue Einheit ausgelagert werden.

Am Mittwoch zeigt sich die CS-Aktie tiefer und verliert an der SIX zeitweise 0,26 Prozent auf 2,892 Franken.

Zürich (awp)