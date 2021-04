CS-Aktie dennoch fester: Credit Suisse schreibt Quartalsverlust

Die Grossbank stellt für das erste Quartal einen Vorsteuerverlust in der Höhe von 900 Millionen Franken in Aussicht. Darin enthalten sei eine Belastung in Höhe von 4,4 Milliarden Franken im Zusammenhang mit dem zusammengebrochenen US-Hedgefonds Archegos.

Der erwartete Vorsteuerverlust schliesse eine Belastung von 4,4 Milliarden aus der Pleite eines US-Hedgefunds ein, wie die Bank am Dienstag mitteilt. Im ersten Semester 2020 hatte die CS noch einen Vorsteuergewinn von 1,2 Milliarden erzielt, für das ganze Jahr 2020 lag das Plus vor Steuern bei 3,5 Milliarden Franken.

"Der erhebliche Verlust in unserem Prime-Services-Geschäft in Zusammenhang mit dem kollabierten US-Hedge-Fonds ist inakzeptabel", lässt sich CS-Konzernchef Thomas Gottstein in einer Mitteilung der Bank am Dienstag zitieren. Zusammen mit der Anfang März angekündigten Auflösung der sogenannten "Lieferketten-Finanzierungsfonds" habe dies die "Stakeholder erheblich verunsichert", so Gottstein weiter. Er verspricht, dass beide Angelegenheiten eingehend untersucht würden und die Bank ihre Lehren ziehen werde.

Operatives Geschäft läuft gut

Der Riesenverlust dürfte die Verantwortlichen umso stärker ärgern, lief doch das operative Geschäft im ersten Quartal wie bereits früher angekündigt sehr gut. Alle drei Vermögensverwaltungseinheiten hätten höhere Gewinne als im Vorjahr erwirtschaftet. Zudem seien Netto-Neugelder zugeflossen, teilte die CS weiter mit.

Der erwartete Verlust lässt die Kapitalquoten der Bank absinken. So dürfte die harte CET1-Kernkapitalquote nach Basel III zum Quartalsende noch mindestens 12 Prozent betragen nach 12,9 Prozent per Ende 2020. Die CET1-Leverage-Ratio nach Basel III dürfte bei mindestens 3,7 Prozent liegen nach 4,4 Prozent vor drei Monaten. Die Liquiditätsposition bezeichnet die Bank als "nach wie vor solide" mit qualitativ hochwertigen liquiden Vermögenswerten von voraussichtlich mehr als 200 Milliarden US-Dollar zum Quartalsende.

Keine Aktienrückkäufe mehr und personelle Konsequenzen

Als Konsequenz aus dem Verlust hat das Management das laufende Aktienrückkaufprogramm nach Ende des ersten Quartals suspendiert. Es werde nicht wieder aufgenommen, bis die Bank die eigenen Zielwerte bezüglich Kapitalquoten und Dividenden wieder erreicht habe.

Weitere Auswirkungen haben die Verluste auch im Top-Management der Bank: Risikochefin Lara Warner und Investment-Bank-Chef Brian Chin werden beide die CS verlassen.

Credit Suisse streicht Boni für Geschäftsleitung

Nach den Debakeln um den Hedgefund Archegos und die Greensill-Fonds streicht die Credit Suisse die Boni für die Geschäftsleitung für 2020. Zudem wird die CS-Generalversammlung von Ende April nicht um eine Entlastung des Verwaltungsrats ersucht.

Sowohl die kurzfristigen wie auch die langfristig ausgerichteten Boni der Geschäftsleitung sollen im laufenden Jahr ausfallen, teilte die Grossbank am Dienstag mit. Entsprechend werde es auch keine Abstimmung an der Generalversammlung zu dem Thema geben.

Rohner verzichtet

Auch Verwaltungsratspräsident Urs Rohner verzichtet auf einen Teil seines Gehalts.

Die Aktionäre müssen ihrerseits auf einen Teil der Dividende verzichten. Der Verwaltungsrat schlägt nun nur noch die Ausschüttung einer Dividende von 0,10 Fr. vor. Ursprünglich hätten es 0,2917 Fr. pro Aktie sein sollen.

Untersuchung eingeleitet

Der Verwaltungsrat habe bereits Anfang März eine Untersuchung der Vorkommnisse um die mit Greensill Capital erstellten "Lieferketten-Fonds" eingeleitet. Das Mandat sei nun in der Zwischenzeit um das Hedgefund-Thema - also Archegos - erweitert worden, heisst es weiter.

Zudem hat der VR zwei Untersuchungen eingeleitet, die von externen Parteien zu den Greensill-Fonds sowie zum US-Hedgefund durchgeführt werden. Diese Untersuchungen würden von einem Spezialkomitee des VR überwacht. Sie beträfen nicht nur die Angelegenheiten selbst, sondern auch breitere Konsequenzen und die daraus zu ziehenden Lehren.

Die Geschäftsleitung der Credit Suisse wird mit dem Wegfall der Boni insgesamt 40,8 Millionen Franken weniger Lohn erhalten als ursprünglich vorgesehen. Nach dem US-Hedgefund-Debakel sollen die Mitglieder der Geschäftsleitung nur noch die fixen Entschädigungen erhalten.

CS-Chef Thomas Gottstein hat damit wohl zumindest noch sein fixes Gehalt von 2,9 Millionen Franken zugute. Ursprünglich hätte sein Jahreslohn 8,5 Millionen Franken betragen sollen. Für die gesamte Geschäftsleitung, zu der Ende Jahr 13 Mitglieder gehörten, bleibt laut den Zahlen des Vergütungsbericht 2020 noch ein fixes Gehalt von insgesamt 29 Millionen Franken.

Ob es bei den Zahlen bleibt, ist aber noch nicht sicher. Der Verwaltungsrat behält sich nämlich aufgrund der Untersuchungsergebnisse zu den Archegos- und Greensill-Affären weitere Massnahmen vor. So könnte er laut den Angaben gegenüber betroffenen Mitarbeitenden auch einen "Malus" einfordern oder variable Vergütungelemente zurückfordern.

VR-Präsident Urs Rohner wird derweil auf sein Honorar für den Vorsitz des Verwaltungsrats in Höhe von 1,5 Millionen Franken verzichten. Damit bleibt ihm allerdings laut dem Vergütungsbericht noch immer sein Basishonorar in Höhe von 3 Millionen Franken sowie gut 200'000 Franken für "Vorsorge und sonstige Leistungen". Die anderen Verwaltungsräte müssen keine Abstriche hinnehmen.

So reagieren die Credit Suisse-Aktien

Die Aktien der Credit Suisse geben am Dienstag an der SIX ab.

Zuletzt verloren die CS-Valoren 1,38 Prozent auf 10,05 Franken.

Ein Einzelfall habe die ansonsten erfolgreiche Arbeit im ersten Quartal zunichte gemacht, kommentiert Analyst Michael Kunz von der Zürcher Kantonalbank. Er begrüsst, dass die Grossbank personelle Konsequenzen zieht. Den Hauptschaden hätten allerdings die Aktionäre, die mit einer geringeren Dividende und einem ausgesetzten Aktienrückkauf vorlieb nehmen müssten.

Seinem Berufskollegen Andreas Venditti von der Bank Vontobel zufolge liegen die Kosten für den Kollaps von Archegos mit 4,4 Milliarden Franken am oberen Ende der Erwartungsbandbreite. Seines Erachtens bewegt sich der erwartete Vorsteuerverlust in Höhe von 900 Millionen Franken in einem verkraftbaren Rahmen. Während die kurzfristigen Folgen geringer als befürchtet ausfallen, lassen sich für Venditti die längerfristigen Auswirkungen auf das Tagesgeschäft noch nicht absehen.

