CS-Aktie: Credit Suisse verkauft Allfunds-Beteiligung und prüft wohl Ausgabe von Wandelanleihen - Sieg vor US-Gericht zu Devisenmanipulationen

Die Credit Suisse hat mit dem Verkauf ihrer Anteile an der Fondsplattform Allfunds rund 334 Millionen Euro (328 Millionen Franken) erlöst. Die Grossbank hatte den Verkauf der Allfunds-Beteiligung 8,6 Prozent an institutionelle Investoren am Vorabend angekündigt.

In dem beschleunigen Bookbuilding-Verfahren wurden die rund 53,9 Millionen Allfunds-Aktien der Credit Suisse zu einem Preis von 6,195 Euro pro Aktie verkauft, wie einer Mitteilung der Credit Suisse vom Freitagmorgen zu entnehmen ist. Der Abschluss der Transaktion werde für den kommenden Dienstag erwartet. Die Grossbank verfüge danach über keine Allfunds-Aktien mehr.

Mit dem Verkauf des Allfunds-Anteils dürfte die Credit Suisse Mittel für ihre bevorstehende Restrukturierung generieren. Die CS war im Jahr 2019 zu ihrem Allfunds-Minderheitsanteil gekommen, als sie ihre eigene Fonds-Plattform InvestLab an die Allfunds Group verkauft hatte. Der Verkauf der Beteiligung kommt nun allerdings nicht zu einem günstigen Zeitpunkt: Die Bewertung der an der Börse Euronext kotierten Allfunds ist im laufenden Jahr um rund 60 Prozent abgesackt.

Die kriselnde Grossbank will kommenden Donnerstag den Schleier über ihren strategischen Umbau lüften. Laut den nicht abreissenden Gerüchten stehen Verkäufe von Firmenteilen in allen Geschäftsbereichen zur Diskussion, dazu kommen Spekulationen über Stellenstreichungen und einen hohen Kapitalbedarf. Neben dem Allfunds-Verkauf hatte die CS bisher auch den geplanten Verkauf des Hotels Savoy in Zürich bestätigt.

CS erringt vor US-Gericht Sieg zu Devisenmanipulationen

Die Credit Suisse ist vor einem US-Geschworenengericht vom Vorwurf angeblicher Manipulationen des Devisenmarkts entlastet worden. Das berichtete die Nachrichtenagentur Reuters am Donnerstagabend und wurde von der Bank bestätigt. Die Geschworenen seien zum Schluss gekommen, dass die Bank das Devisengeschäft nicht manipuliert habe.

In den USA hatten eine Reihe von Sammelklägern, darunter Pensionsfonds, der CS vor Gericht vorgeworfen, zwischen 2007 und 2013 mit weiteren Banken beispielsweise in Chat-Gruppen Absprachen im Devisenhandel getroffen zu haben. Der Prozess gegen die CS hatte am 11. Oktober am Federal Court in Manhattan begonnen. Nun hat die CS in diesem Gerichtsfall einen Sieg errungen.

Neben der CS hatten sich bereits zahlreiche weitere Grossbanken wegen der Devisenmarktmanipulationen einer US-Sammelklage stellen müssen, darunter die UBS, Citigroup, Barclays oder die Deutsche Bank. In dem Fall hatten in den vergangenen Jahren auch diverse Aufsichtsbehörden ermittelt und hohe Bussen in Milliardenhöhe gegen zahlreiche Banken verhängt.

Der Erfolg vor Gericht ist eine positive Nachricht in einer schwierigen Zeit für die Credit Suisse. Nach den Grosspannen des vergangenen Jahres und mehreren verlustreichen Quartalen hat die Grossbank eine "umfassende Strategieüberprüfung" angekündigt, über deren Ergebnisse sie am 27. Oktober berichten will.

Credit Suisse prüft wohl Ausgabe von Wandelanleihen

Seit Tagen kursieren am Markt Gerüchte, wonach die Credit Suisse eine Kapitalerhöhung vorbereite. Laut einem am Donnerstag von der Nachrichtenagentur "Bloomberg" veröffentlichten Bericht, prüfe die angeschlagene Bank auch die Ausgabe von Wandelanleihen und Vorzugsaktien, um die Bilanz zu stärken.

Wandelanleihen könnten der CS dabei helfen, den Ausverkauf der eigenen Aktien auf dem aktuell bereits sehr tiefen Niveau zu begrenzen, schreibt die Agentur mit Verweis auf mit der Sache betraute Personen. Anfang Woche hatte "Bloomberg" darüber berichtet, dass die CS mit den Banken RBC (Royal Bank of Canada) und Morgan Stanley an einer Kapitalaufnahme arbeite.

Die Credit Suisse wird die Finanzwelt am 27. Oktober über die geplante Restrukturierung informieren. Um den Umbau erfolgreich über die Bühne zu bringen, könnte die Aufnahme von Kapital nötig werden, während auch Geschäftseinheiten und Assets auf einen möglichen Verkauf hin geprüft werden.

Bislang hat die CS Spekulationen rund um das Thema Restrukturierung stets nicht kommentiert und auf die Kommunikation vom 27. Oktober verwiesen.

