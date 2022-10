CS-Aktie: Credit Suisse verkauft 30%-Beteiligung an Energy Infrastructure Partners - CS braucht wohl trotzdem Kapitalerhöhung

Die Asset Management-Division der Bank hat die 30%-Beteiligung an der Energy Infrastructure Partners AG (EIP) an deren Mitgründer und Managing Partner verkauft, wie EIP am Freitagabend mitteilte.

Wieviel Geld die Grossbank mit dem Verkauf einnimmt, schreibt EIP nicht. Auch ein CS-Sprecher nennt auf Anfrage dazu keine Zahlen. Die Credit Suisse bleibe aber auch nach dem Verkauf ein wichtiger Partner in der Distribution und der Verwaltung von Kundenvermögen für den Schweizer Markt, versicherte EIP.

EIP ist ein Infrastrukturinvestor mit Fokus auf den Bereich Energy Transition und verwaltet eigenen Angaben zufolge mehr als fünf Milliarden Franken insbesondere für Schweizer Pensionskassen. Die Gesellschaft wurde im Jahr 2014 als Gemeinschaftsunternehmen der Managing Partner und der CS gegründet.

Die Konsolidierung im Aktionariat stärke die Unabhängigkeit von EIP, heisst es in der Mitteilung weiter. Die Gesellschaft vertreibe unter anderem massgeschneiderte Anlagelösungen an Schweizer Pensionskassen und baue das Angebot auch für Kunden weltweit laufend aus. EIP ist seit diesem Jahr in Luxemburg als Anbieter zugelassen.

Zuletzt hat die angeschlagene Credit Suisse ihre 8,6%-schwere Beteiligung an der Fondsplattform Allfunds für 334 Millionen Euro verkauft. Geplant ist auch der Verkauf des Hotels Savoy in Zürich. Das aus den Verkäufen gelöste Geld dürfte ihr beim geplanten, strategischen Umbau zugutekommen. Darüber will die Bank am kommenden Donnerstag die Öffentlichkeit orientieren.

Allerdings kommt der Verkauf der EIP-Beteiligung nicht überraschend. Credit Suisse Asset Management hatte bereits anlässlich des Investorentreffens im November 2021 darauf hingewiesen, dass man sich von Beteiligungen trennen werde, die nicht zum Kerngeschäft zählen. EIP dürfte eine dieser Assets gewesen sein. Damals hatte der heutige Gruppen-CEO Ulrich Körner das Asset Management geleitet.

CS braucht wohl trotz Verkäufen Kapitalerhöhung

Die Credit Suisse kommt laut einem Medienbericht trotz Verkäufen von Firmenteilen nicht um eine Kapitalerhöhung herum. Die Einnahmen aus den Veräusserungen reichten nicht, um die Restrukturierungskosten zu finanzieren, schrieb die "SonntagsZeitung".

"Es läuft auf eine Kapitalerhöhung hinaus, vermutlich im Umfang von um die 2 Milliarden Franken", zitierte die Zeitung eine anonyme Quelle "mit Zugang zu den Beratungen". Eine Sprecherin der Bank wollte auf Anfrage von AWP den Bericht nicht kommentieren.

Wie die "SonntagsZeitung" ausserdem mit Verweis auf zwei Quellen schrieb, erwäge die Bankführung zusätzlich die Ausgabe von Wandelanleihen. Darüber hatte letzte Woche schon Bloomberg berichtet. Diese Anleihen würden gemäss "SonntagsZeitung" aber nur dann zur Deckung von Verlusten herangezogen, wenn die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht das verlange.

Im Rahmen des Umbaus der angeschlagenen Grossbank wird bereits seit Wochen über einen hohen Kapitalbedarf spekuliert. Verschiedene Analysten haben den Bedarf zwischen 4 und 8 Milliarden Franken geschätzt. Die Ergebnisse der Strategie-Überprüfung sollen am kommenden Donnerstag, 27. Oktober, gemeinsam mit der Publikation der Drittquartalszahlen publiziert werden.

Reuters nennt mögliche Interessenten

Bei diesem Strategie-Update steht gerüchteweise auch ein Verkauf der Asset-Management-Einheit in den USA zur Debatte. Verschiedene Institute würden sich eine Offerte überlegen, hiess es in einem Bericht der Nachrichtenagentur Reuters vom Wochenende.

Laut dem Bericht, der sich auf Insider stützt, zählen insbesondere die Vermögensverwalter Janus Henderson, Alliance Bernstein, Ameriprise Financial und Invesco, die Investmentfirma Blue Owl sowie die Private-Equity-Gesellschaften Centerbridge Partners und Clearlake Capital zu den möglichen Interessenten.

Zürich (awp)