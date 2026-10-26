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26.10.2026 06:37:00
Crystal Valley Financial: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Crystal Valley Financial hat am 24.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Das EPS wurde auf 3.03 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2.63 USD je Aktie erzielt worden.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 4.00 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 13.5 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 13.0 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.ch
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