Crystal Growth and Energy Equipment A: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Crystal Growth and Energy Equipment A hat am 26.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von 0.04 CNY erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0.040 CNY je Aktie gewesen.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 276.20 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 77.5 Millionen CNY, während im Vorjahreszeitraum 20.6 Millionen CNY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch