CryoLife: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Börse aktuell - Live Ticker

Am heimischen sowie deutschen Aktienmarkt wurden vor dem Wochenende Verluste verzeichnet. Die Wall Street verbuchte am Freitag Abgaben. In Schanghai und Hongkong ging es an den Börsen letztlich abwärts, der japanische Nikkei konnte aber schlussendlich Gewinne verbuchen.