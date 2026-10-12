Cryo-Cell Internat gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Cryo-Cell Internat hat am 09.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.16 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0.090 USD erwirtschaftet worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Cryo-Cell Internat 7.8 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0.13 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 7.8 Millionen USD umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.ch