CRYMSON: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

CRYMSON hat am 14.09.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.07.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

In Sachen EPS wurden 0.72 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte CRYMSON -0.140 JPY je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite standen 12.47 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 5.55 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch