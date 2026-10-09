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ETF Sparplan
09.10.2026 20:44:21

Crude Oil Prices Moderately Higher After Yesterday's Spike

(RTTNews) - Following the sharp increase seen during the previous session, the price of crude oil has shown a lack of direction over the course of the trading day on Friday.

Crude for November delivery has spent the day bouncing back and forth across the unchanged line and was last seen trading up by $0.33 or 0.4 percent at $91.82 a barrel after surging $3.21 or 3.6 percent to $91.49 a barrel during Thursday's session.

The choppy trading on the day comes as traders await more concrete developments regarding the ongoing conflict in the Middle East.

While President Donald Trump claimed the U.S. is having "productive discussions" with Iran in a post on Truth Social on Thursday, traders seem to be growing weary of similar claims failing to result in significant progress toward a deal.

Trump also denied reports that he is planning to resume military operations against Iran before the midterm elections in November.

Under Operation Economic Outcast, the U.S. on Thursday imposed sanctions on 27 companies, 27 vessels, and six individuals for transporting Iranian crude, oil products, and petrochemicals.

Traders are also keeping an eye on the impact of Hurricane Isaias, which has become a major Category 3 hurricane and could make landfall late tonight or early tomorrow somewhere between Alabama and the Florida Panhandle.

The first major hurricane of the 2026 Atlantic season forced energy producers to shut in around 1.3 million barrels per day of crude output.

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KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?

Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.

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Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’361.28 19.76 SCBOJU
Short 14’649.63 13.92 STVB4U
Short 15’187.35 8.97 SXB6GU
SMI-Kurs: 13’787.40 09.10.2026 17:30:13
Long 13’222.94 19.21 S8BFJU
Long 12’940.53 13.77 SRDBIU
Long 12’393.34 8.91 S7SB9U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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