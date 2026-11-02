CRRC: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

CRRC hat sich am 30.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.

Es stand ein EPS von 0.09 HKD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei CRRC noch ein Gewinn pro Aktie von 0.100 HKD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 4.62 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 70.05 Milliarden HKD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 73.29 Milliarden HKD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch