CRRC veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

CRRC hat am 19.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.47 USD. Im Vorjahresviertel hatte CRRC 0.400 USD je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 11.44 Milliarden USD – ein Plus von 16.39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem CRRC 9.83 Milliarden USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch