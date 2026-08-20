CRRC: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

CRRC hat am 19.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS lag bei 0.19 HKD. Im letzten Jahr hatte CRRC einen Gewinn von 0.160 HKD je Aktie eingefahren.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 16.85 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 89.62 Milliarden HKD umgesetzt, gegenüber 76.70 Milliarden HKD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch