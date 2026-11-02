CRRC: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

CRRC lud am 30.10.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0.24 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0.260 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat CRRC in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4.34 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 9.34 Milliarden USD im Vergleich zu 8.96 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch