CROWN zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

CROWN hat am 13.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 81.00 KRW ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 152.00 KRW je Aktie generiert.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 106.17 Milliarden KRW – das entspricht einem Minus von 2.11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 108.46 Milliarden KRW in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.ch