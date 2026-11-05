Crown Seal: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Crown Seal äusserte sich am 03.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS belief sich auf 1.29 THB gegenüber 0.610 THB je Aktie im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz wurden 914.7 Millionen THB gegenüber 837.8 Millionen THB im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch