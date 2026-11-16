CROWN Registered: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

CROWN Registered veröffentlichte am 13.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 81.00 KRW präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte CROWN Registered ein EPS von 152.00 KRW je Aktie vermeldet.

CROWN Registered hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 106.17 Milliarden KRW abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 2.11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 108.46 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch