Crown Point Energy: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Crown Point Energy stellte am 11.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0.18 CAD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -0.090 CAD je Aktie generiert.

Im abgelaufenen Quartal hat Crown Point Energy 78.9 Millionen CAD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 212.06 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 25.3 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch