Crown Point Energy: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Crown Point Energy hat am 13.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.01 CAD. Im Vorjahresquartal waren -0.070 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Crown Point Energy im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 143.32 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 59.9 Millionen CAD. Im Vorjahresviertel waren 24.6 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch