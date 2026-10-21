Crown öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Crown lud am 19.10.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS wurde auf 2.08 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1.85 USD je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 3.71 Milliarden USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 15.82 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Crown einen Umsatz von 3.20 Milliarden USD eingefahren.

Redaktion finanzen.ch