Crown Crafts zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Crown Crafts hat am 12.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.19 USD. Im Vorjahresviertel hatte Crown Crafts -0.100 USD je Aktie erwirtschaftet.

Im abgelaufenen Quartal hat Crown Crafts 16.8 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 8.33 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 15.5 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch