Crown Confectionery präsentierte Quartalsergebnisse

Crown Confectionery hat am 13.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 155.00 KRW, nach 196.00 KRW im Vorjahresvergleich.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Crown Confectionery in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 1.52 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 259.79 Milliarden KRW. Im Vorjahresviertel waren 263.80 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch